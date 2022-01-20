В компенсированное время "россонери" забили гол, но арбитр матча ошибочно отменил взятие ворот. А уже в следующей атаке Специя забила победный гол – ассист оформил Виктор Коваленко, которого назвали героем матча.

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После игры судья Марко Серра признал свою ошибку и попросил прощения у Милана. Впрочем, некоторые футбольные функционеры потребуют переиграть матч, ведь его результат может повлиять на чемпионские амбиции команды.

В Федерацию футбола Италии уже поступило соответствующее ходатайство, которое будет рассмотрено в ближайшее время. Кстати, в Регламенте предусмотрено, что матч можно переиграть, если арбитр совершил ошибку, повлиявшую на результат игры.

Вместе с тем сложность состоит в том, что Мессиас забил гол уже после свистка арбитра. Таким образом, его гол не мог быть засчитан. Каким будет решение Федерации футбола Италии – станет известно в ближайшее время.