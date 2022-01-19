PZPN мав сьогодні оголосити ім'я нового наставника збірної. Раніше ЗМІ повідомляли, що ним може стати колишній тренер "Кадри" Адам Навалка.

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Втім, коротке повідомлення у твіттері повідомило футбольній громадськості, що "переговори з кандидатами ще тривають". Як розвідали журналісти, польський футбольний союз намагається переконати Андрія Шевченка очолити команду.

На заваді призначенню стоїть фінансове питання. В оточенні Шевченка запевнили, що його може зацікавити пропозиція на суму у 3 мільйони євро на рік.

Для збірної Польщі це фантастична сума. Наприклад, попередній тренер – португалець Пауло Соуза – отримував 850 тисяч євро. Поляки готові запропонувати Шевченку мільйон, але втричі більша сума гальмує переговори.

Нагадаємо, Шевченко ще перебуває на контракті в Дженоа та отримує зарплату. Відтак, поспішати з пошуком нового місця працевлаштування йому не потрібно. Разом з тим, час грає проти поляків, які вже в березні зійдуться з Росією у раунді плей-офф відбору на Мундіаль.