Подарунок долі: боснійці продовжують втрачати гравців перед матчем з Україною

До матчу з Україною збірна Боснії і Герцеговини підійде далеко не в найкращому складі. Наш суперник перед важливим поєдинком втрачає основних гравців.

Раніше повідомлялося про те, що півзахисник Барселони Міралем П'яніч та хавбек Мілана Раде Круніч не зможуть зіграти проти України. Втім, на цьому втрати боснійців не завершилися.

До речі Україна – Боснія і Герцеговина: матч можуть перенести зі Львова

Ще два виконавці не зможуть допомогти команді у битві за путівки на Мундіаль. Захисник Партизана Сініша Санічанін здав позитивний тест на коронавірус, а хавбек угорського Ференцвароша Стєпан Лончар зазнав травми.

Тренер боснійців Івайло Петев довикликав у табір команди хавбека хорватської Гориці Елвіса Шаріча.

Нагадаємо, матч Україна – Боснія та Герцеговина відбудеться 12 жовтня.