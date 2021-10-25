Почесний громадянин: Ярмоленко отримав нетипову відзнаку

Хавбек Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко відомий своєю любов'ю до рідного регіону. Тепер він має ще більше приводів пишатися своєю малою батьківщиною.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко став почесним громадянином Чернігівської області. Місцеві депутати вже проголосували за відповідне рішення.

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Також футболіст отримає відповідний нагрудний знак, вартість якого складає 60 тисяч гривень.

Нагадаємо, Андрій є вихованцем місцевої футбольної команди Юність, також встиг пограти за чернігівську Десну. У Динамо він перебрався в 2007 році.

Зараз Ярмоленко захищає кольори лондонського Вест Хема. Його контракт з "молотами" закінчується по завершенні поточного сезону.