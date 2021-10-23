У свої 32 роки Андрій перебуває у прекрасній формі та відзначився у двох останніх матчах збірної України. Це дозволило йому збільшити показник голів за збірну до 44 та наблизитися до найкращого бомбардира в історії "жовто-синіх" Андрія Шевченка, на рахунку якого 48 голів.

Цікаво Ярмоленко в Динамо: на заваді стоять фінансові умови зірки збірної України

У складі Вест Хема у поточному сезоні Андрій продовжує виконувати роль гравця ротації, але віддається на повну, як тільки виходить на футбольне поле, за що отримує схвальні відгуки від наставника команди Девіда Мойєса та фанатів "молотів".

Збірна 24 вітає лідера збірної України з Днем народження, бажає міцного здоров'я та ще довго тішити українських фанатів яскравими голами та чудовою грою!