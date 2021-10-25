Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко стал почетным гражданином Черниговской области. Местные депутаты уже проголосовали за соответствующее решение.

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Также футболист получит соответствующий нагрудный знак, стоимость которого составляет 60 тысяч гривен.

Напомним, Андрей является воспитанником местной футбольной команды Юность, также успел поиграть за черниговскую Десну. В Динамо он перебрался в 2007 году.

Сейчас Ярмоленко защищает цвета лондонского Вест Хэма. Его контракт с "молотами" заканчивается по завершении текущего сезона.