Лідер збірної України Андрій Ярмоленко став почесним громадянином Чернігівської області. Місцеві депутати вже проголосували за відповідне рішення.

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Також футболіст отримає відповідний нагрудний знак, вартість якого складає 60 тисяч гривень.

Нагадаємо, Андрій є вихованцем місцевої футбольної команди Юність, також встиг пограти за чернігівську Десну. У Динамо він перебрався в 2007 році.

Зараз Ярмоленко захищає кольори лондонського Вест Хема. Його контракт з "молотами" закінчується по завершенні поточного сезону.