На думку Бущана, Пятов – важлива постать для українського футболу. Вже багато років йому вдається тримати дуже високу планку та бути вимогливим до себе.

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Чи вважаю я Пятова легендою? Так. У деяких речах він для мене приклад. Він уже років 12 тримається на хорошому рівні у хорошому клубі. Важко досягти певного рівня і шалено важко на ньому втриматися. У нього були і злети, і падіння, але він завжди був рівним до всього,

– сказав Бущан.

Нагадаємо, Пятов перейшов з полтавської Ворскли у донецький Шахтар у 2007 році. З того часу він зіграв за "гірників" 478 матчів, пропустив 423 голів, а у 220 поєдинках зберіг свої ворота "на замку".