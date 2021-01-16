Північна Македонія домовилася з фахівцем, який готуватиме національну команду до Євро-2020.

Федерація футболу Македонії оголосила про продовження співпраці з головним тренером національної команди Ігорем Ангеловскі.

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44-річний фахівець очолює "Червоних левів" з жовтня 2015 року, але Євро-2020 став першим великим турніром, на який пробилася команда. Македонці посіли лише третє місце у відборі, але вдало виступили на стадії плей-офф, обігравши Косово (2:1) та Грузію (1:0).

Нагадаємо, що на Євро-2020 Україна та Північна Македонія опинилися в одній групі, також команди зіграють з Нідерландами та Австрією.