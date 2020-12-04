Украинский защитник Слована Тарас Качараба попал в список лучших игроков 5-го тура Лиги Европы.

УЕФА назвал символическую сборную 5-го тура Лиги Европы, сообщает официальный сайт европейского футбольного союза.

Читайте также: Украинский вечер в Генте – успешное возвращение Яремчука и гол Качарабы

Место в центре защиты занял украинский защитник чешского Слована Тарас Качараба.

Напомним, что его гол стал победным в противостоянии с Гентом Романа Яремчука, которому тоже удалось отличиться в дебютном после болезни на коронавирус матче.