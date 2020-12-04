Покорение Европы: украинец – в сборной тура ЛЕ
Украинский защитник Слована Тарас Качараба попал в список лучших игроков 5-го тура Лиги Европы.
УЕФА назвал символическую сборную 5-го тура Лиги Европы, сообщает официальный сайт европейского футбольного союза.
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Место в центре защиты занял украинский защитник чешского Слована Тарас Качараба.
Напомним, что его гол стал победным в противостоянии с Гентом Романа Яремчука, которому тоже удалось отличиться в дебютном после болезни на коронавирус матче.
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