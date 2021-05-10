Чемпіонат Угорщини, 33 тур

Діошдьйор – Фехервар – 0:4

Голи: Петряк, 44, Ніколіч, 55, 90, Зівзівадзе, 78

До речі Маліновський більярдним ударом започаткував розгром Парми: восьмий результативний матч поспіль

В останньому матчі чемпіонату Фехервар не відчув спротиву від суперника та закінчив сезон на високій ноті. Розпочав розгром Іван Петряк, який відзначився ударом головою у падінні в стилі Робіна ван Персі.

Завдяки голу Петряк завершив сезон на 4 місці у списку бомбардирів, а його команда завоювала бронзові нагороди.