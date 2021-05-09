На 12-й хвилині Руслан отримав передачу від Йосіпа Ілічіча, змістився у центр і точно пробив у кут воріт Парми. З невеличким рикошетом м'яч влучив у ціль. Для гравця збірної України цей поєдинок став восьмим поспіль, у якому він записує до активу результативні дії (5 голів та 7 асистів за цей час).

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На початку другого тайму гості збільшили перевагу. Спочатку відзначився Маттео Пессіна. На 58-й хвилині Маліновський залишив поле, а бергамаски продовжили забивати. Луїс Мурієль оформив дубль (між голами колумбійця відзначився гравець Парми Хуан Брунетта). А під завісу поєдинку команди обмінялися забитими голами.

Аталанта утримує другу сходинку з 72 очками. Ювентус та Мілан мають на три пункти менше, а ввечері зіграють між собою.

Відео гола Маліновського

Чемпіонат Італії, 35 тур

Парма – Аталанта 2:5

Голи: Брунетта, 78, Зом, 88 – Маліновський, 12, Пессіна, 52, Мурієль, 77, 86, Міранчук, 90+3.