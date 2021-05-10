Чемпионат Венгрии, 33 тур

Диошдьёр - Фехервар – 0:4

Голы: Петряк, 44, Николич, 55, 90, Зивзивадзе, 78

Кстати Малиновский бильярдным ударом положил начало разгрому Пармы: восьмой результативный матч подряд

В последнем матче чемпионата Фехервар не почувствовал сопротивления от соперника и закончил сезон на высокой ноте. Начал разгром Иван Петряк, который отличился ударом головой в падении в стиле Робина ван Перси.

Благодаря голу Петряк завершил сезон на 4 месте в списке бомбардиров, а его команда завоевала бронзовые награды.