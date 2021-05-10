Чемпионат Венгрии, 33 тур
Диошдьёр - Фехервар – 0:4
Голы: Петряк, 44, Николич, 55, 90, Зивзивадзе, 78
Кстати Малиновский бильярдным ударом положил начало разгрому Пармы: восьмой результативный матч подряд
В последнем матче чемпионата Фехервар не почувствовал сопротивления от соперника и закончил сезон на высокой ноте. Начал разгром Иван Петряк, который отличился ударом головой в падении в стиле Робина ван Перси.
Благодаря голу Петряк завершил сезон на 4 месте в списке бомбардиров, а его команда завоевала бронзовые награды.