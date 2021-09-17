Конфлікт Олександра Петракова та Руслана Маліновського став головною темою вересневих зборів збірної. Окрім того, тренер публічно критикує футболістів, що може мати погані наслідки для колективу.

На думку українського тренера Олега Федорчука, головний тренер збірної України Олександр Петраков занадто багато виносить із роздягальні на загал. Причиною цього є відсутність досвіду роботи з дорослими командами.

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Також він додав, що знає Маліновського і переконаний, що він – абсолютно неконфліктна людина.

Зараз помітно, що новий тренер збірної намагається всім сподобатися. Але зазвичай велике прагнення призводить до плачевних результатів. Видно, що Петракову не вистачає досвіду роботи з дорослими командами. Він йде на інтерв'ю, ще не охолонувши як слід від недавнього матчу, емоції зашкалюють. І в підсумку тренер каже зайві речі. Ті, які повинні були б залишатися всередині колективу,

– вважає Федорчук.

На його думку, кожен тренер має двічі подумати перед тим, як щось сказати перед камерами. Також Федорчук порадив Петракову зателефонувати Руслану та владнати ситуацію, інакше атмосфера в команді буде далеко не найкращою.

Нагадаємо, під керівництвом Петракова збірна України зіграла три матчі, усі завершилися нічийним результатом. У рамках відбору на ЧС-2022 "жовто-сині" зіграють ще три гри: проти Фінляндії та двічі проти Боснії та Герцеговини.