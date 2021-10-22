За словами Блохіна, така висока відзнака на самому старті кар'єри може змусити "втратити голову". У такому випадку може врятувати лише постійна мотивація та прагнення більшого.

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Потрібно постійно ставити перед собою ще вищі цілі і завдання. Забив 100 м'ячів – забити 150. У цьому сезоні забив 15, в наступному треба 20. Виграв один "Золотий м'яч" – потрібно прагнути до наступного. За мій "Золотий м'яч" пропонували великі суми. І зараз пропонують. Суми різні: десятки, сотні тисяч у валюті. Але я не розглядаю варіант продажу,

– сказав Блохін.

Нагадаємо, саме під керівництвом Блохіна збірна України не лише вийшла у фінальну частину чемпіонату світу 2006 року, а й зуміла пробитися в 1/4 фіналу. На цій стадії ми програли майбутнім чемпіонам – збірній Італії.

Зараз Блохін працює в УАФ, разом з Олексієм Михайліченком він очолює Комітет національних збірних.