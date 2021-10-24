По мнению Артема Беседина, который до сих пор залечивает полученную на Евро-2020 травму, такое впечатление – ошибочное. Петраков – опытный специалист с большими амбициями, уровень которого соответствует занимаемой должности.

Кстати От признания ошибок легче не становится – бывший защитник сборной раскритиковал стиль Петракова

Петракову могу только пожелать, чтобы он вместе с командой поехал на ЧМ-2022 в Катар. Он этого на все 100 процентов заслужил. Я знаю его. Он – максималист, очень хороший человек и тренер. Физрук ли он? Нет, не физрук, это точно. Он заслужил эту должность в сборной,

– убежден Беседин.

Напомним, Петраков возглавил национальную сборную во второй половине августа. Во главе сборной Украины провел 5 матчей – 1 победа и 4 ничьих.

16 ноября Украина проведет решающую битву за продолжение борьбы за путевки на Мундиаль в Катаре против Боснии и Герцеговины.

Перед этим 11 ноября "желто-синие" проведут спарринг против сборной Болгарии.