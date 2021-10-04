Петраков нарешті оголосив заявку України: у списку опинився ще один захисник

13:06

Вже незабаром Україна зіграє матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков обрав виконавців, які будуть битися за путівку на Мундіаль.