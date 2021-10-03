Напередодні зустрічей з Казахстаном та Україною із обойми боснійців вилетіли одразу три футболісти. Через травму не зіграють у найближчих поєдинках півзахисник Бешикташу Міралем П'яніч та півзахисник Мілана Раде Круніч.

Читайте також Йому треба задуматися, – Федецький не в захваті від таланта Динамо, якого сватають в Європу

Також раніше стало відомо, що не допоможе Боснії та Герцеговині захисник румунського ЧФР Клуж Матео Сушич. Натомість тренерський штаб змушений був довикликати оборонця Твенте Даріо Думіча та півзахисника Страсбура Саньїна Прчича.

Варто додати, що 9 жовтня боснійці проведуть виїзний поєдинок у Казахстані, а 12 жовтня гостюватимуть на "Арені Львів", де зіграють з Україною.