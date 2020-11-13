Збірна Північної Македонії з футболу 12 листопада офіційно оформила вихід на Євро-2020. "Червоні леви" перемогли Грузію та вперше вийшли на чемпіонат Європи.

Футболісти Північної Македонії розпочали святкувати на футбольному полі відразу після фінального свистка. Про це повідомляє 24 канал.

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Футболісти влаштували овації та підкидання головному тренеру Ігору Ангеловскі. Також на руках носили героя матчу Горана Пандєва, який забив вирішальний гол.

Црвена, црвена,

Боја ми е најмила,

Со тебе, секогаш

Одиме на победа



Црвена, црвена,

Боја ми е најмила,

За тебе, пееме,

Напред Македонија! pic.twitter.com/M3yXwIm6MX — FFM (@ffmmkd) November 12, 2020

Macedonia del Norte, Hungría, Eslovaquia y Escocia clasifican a la Eurocopa https://t.co/gn5bYdotho pic.twitter.com/O8yQ2zvoCG — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) November 13, 2020

Святкування Північної Македонії продовжилися і за межами поля. Зокрема, футболісти увірвалися на пресконференцію головного тренера та влаштували йому холодний душ.

Interrupted press conference?

Wonder whose idea that was... pic.twitter.com/S8V5vHZyTA — Leeds United (@LUFC) November 12, 2020

One man who stood out to me last night was Ilija Nestorovski. He gets a lot of criticism which is deserved at times. But last night he gave his all for our country when we needed him most. Every ball he chased, competed in ever duel, he left everything out there on the pitch. pic.twitter.com/r6vnJsSuqG — Football Macedonia (@MacedonianFoot) November 13, 2020

Аж ніяк не спокійною була ніч на 13 листопада у Північній Македонії, де люди вийшли на вулиці святкувати історичний результат своєї команди.

Mashabiki wa mpira wa Macedonia Kaskazini wanasherehekea ushindi baada ya Macedonia Kaskazini kufuzu kwa Euro 2020 kwa mara ya kwanza kwa kuifunga Georgia 1-0 katika mchezo wao wa mwisho wa mchujo. #Macedonia #football #EURO2020 https://t.co/gbFlStpeUy pic.twitter.com/RV71Qk3v5x — @XHSwahili (@XHSwahili) November 13, 2020

До уваги. Збірна Північної Македоії зіграє на Євро-2020 проти України. Матч збірних відбудеться 17 червня у Бухаресті. Також у групі виступлять Австрія та Нідерланди.