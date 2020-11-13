Переповнені вулиці та "душ" для тренера: як Північна Македонія святкувала вихід на Євро-2020
Збірна Північної Македонії з футболу 12 листопада офіційно оформила вихід на Євро-2020. "Червоні леви" перемогли Грузію та вперше вийшли на чемпіонат Європи.
Футболісти Північної Македонії розпочали святкувати на футбольному полі відразу після фінального свистка. Про це повідомляє 24 канал.
Як це було Північна Македонія стала суперником України на Євро-2020, здолавши Грузію: відео
Футболісти влаштували овації та підкидання головному тренеру Ігору Ангеловскі. Також на руках носили героя матчу Горана Пандєва, який забив вирішальний гол.
Святкування Північної Македонії продовжилися і за межами поля. Зокрема, футболісти увірвалися на пресконференцію головного тренера та влаштували йому холодний душ.
Аж ніяк не спокійною була ніч на 13 листопада у Північній Македонії, де люди вийшли на вулиці святкувати історичний результат своєї команди.
Поділитися новиною