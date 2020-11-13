Сборная Северной Македонии по футболу 12 ноября официально оформила выход на Евро-2020. "Красные львы" победили Грузию и впервые вышли на чемпионат Европы.

Футболисты Северной Македонии начали праздновать на футбольном поле сразу после финального свистка. Об этом сообщает 24 канал.

Как это было Северная Македония стала соперником Украины на Евро-2020, одолев Грузию: видео

Футболисты устроили овации и подбрасывания главному тренеру Игорю Ангеловски. Также на руках носили героя матча Горана Пандева, забившего решающий гол.

Црвена, црвена,

Боја ми е најмила,

Со тебе, секогаш

Одиме на победа



Црвена, црвена,

Боја ми е најмила,

За тебе, пееме,

Напред Македонија! pic.twitter.com/M3yXwIm6MX — FFM (@ffmmkd) November 12, 2020

Macedonia del Norte, Hungría, Eslovaquia y Escocia clasifican a la Eurocopa https://t.co/gn5bYdotho pic.twitter.com/O8yQ2zvoCG — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) November 13, 2020

Празднования Северной Македонии продолжились и за пределами поля. В частности, футболисты ворвались на пресс-конференцию главного тренера и устроили ему холодный душ.

Interrupted press conference?

Wonder whose idea that was... pic.twitter.com/S8V5vHZyTA — Leeds United (@LUFC) November 12, 2020

One man who stood out to me last night was Ilija Nestorovski. He gets a lot of criticism which is deserved at times. But last night he gave his all for our country when we needed him most. Every ball he chased, competed in ever duel, he left everything out there on the pitch. pic.twitter.com/r6vnJsSuqG — Football Macedonia (@MacedonianFoot) November 13, 2020

Отнюдь не спокойной была ночь на 13 ноября в Северной Македонии, где люди вышли на улицы праздновать исторический результат своей команды.

Mashabiki wa mpira wa Macedonia Kaskazini wanasherehekea ushindi baada ya Macedonia Kaskazini kufuzu kwa Euro 2020 kwa mara ya kwanza kwa kuifunga Georgia 1-0 katika mchezo wao wa mwisho wa mchujo. #Macedonia #football #EURO2020 https://t.co/gbFlStpeUy pic.twitter.com/RV71Qk3v5x — @XHSwahili (@XHSwahili) November 13, 2020

Внимание. Сборная Северной Македоии сыграет на Евро-2020 против Украины. Матч сборных состоится 17 июня в Бухаресте. Также в группе выступят Австрия и Нидерланды.