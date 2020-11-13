Переполненные улицы и "душ" для тренера: как Северная Македония праздновала выход на Евро-2020
Сборная Северной Македонии по футболу 12 ноября официально оформила выход на Евро-2020. "Красные львы" победили Грузию и впервые вышли на чемпионат Европы.
Футболисты Северной Македонии начали праздновать на футбольном поле сразу после финального свистка. Об этом сообщает 24 канал.
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Футболисты устроили овации и подбрасывания главному тренеру Игорю Ангеловски. Также на руках носили героя матча Горана Пандева, забившего решающий гол.
Празднования Северной Македонии продолжились и за пределами поля. В частности, футболисты ворвались на пресс-конференцию главного тренера и устроили ему холодный душ.
Отнюдь не спокойной была ночь на 13 ноября в Северной Македонии, где люди вышли на улицы праздновать исторический результат своей команды.
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