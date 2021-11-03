Перед ним є одна проблема, – зірковий Карвахаль співчує Луніну через відсутність ігрового часу
Джерело:Marca
Український голкіпер Реала Андрій Лунін продовжує "гріти" лаву запасних. Карло Анчелотті не дає таланту проявити себе в офіційних матчах.
Партнери Луніна відзначають його працьовитість та професіоналізм. Вони хочуть, аби голкіпер був щасливий та отримав довгоочікуваний шанс.
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Такої ж думки дотримується і зірковий захисник Реала Дані Карвахаль. Він вірить у талант молодого українця, але вбачає серйозну проблему для отримання ним ігрового часу.
Він один із найпрофесіональніших одноклубників, яких я зустрічав. Він багато працює. У Луніна є одна проблема – перед ним найкращий воротар світу,
– сказав Карвахаль.
Раніше у ЗМІ лунали чутки, що Лунін втомився від ролі дублера Куртуа та готовий змінити клуб. Європейські гранди слідкують за ситуацією та готові запропонувати контракт голкіперу.Наші в Лізі чемпіонів: Динамо інше, результат – той же, затяжне піке Яремчука