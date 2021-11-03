Перед ним є одна проблема, – зірковий Карвахаль співчує Луніну через відсутність ігрового часу

3 листопада 2021 , 14:06
Читать новость на русском

Джерело:

Marca

Український голкіпер Реала Андрій Лунін продовжує "гріти" лаву запасних. Карло Анчелотті не дає таланту проявити себе в офіційних матчах.

Партнери Луніна відзначають його працьовитість та професіоналізм. Вони хочуть, аби голкіпер був щасливий та отримав довгоочікуваний шанс.

Читайте також Він поверне собі місце під сонцем, – Циганик вірить у прогрес Яремчука в Бенфіці

Такої ж думки дотримується і зірковий захисник Реала Дані Карвахаль. Він вірить у талант молодого українця, але вбачає серйозну проблему для отримання ним ігрового часу. 

Він один із найпрофесіональніших одноклубників, яких я зустрічав. Він багато працює. У Луніна є одна проблема – перед ним найкращий воротар світу,
– сказав Карвахаль. 

Раніше у ЗМІ лунали чутки, що Лунін втомився від ролі дублера Куртуа та готовий змінити клуб. Європейські гранди слідкують за ситуацією та готові запропонувати контракт голкіперу. 

Наші в Лізі чемпіонів: Динамо інше, результат – той же, затяжне піке Яремчука
Автор: Ярослав Сиваківський