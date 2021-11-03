Партнери Луніна відзначають його працьовитість та професіоналізм. Вони хочуть, аби голкіпер був щасливий та отримав довгоочікуваний шанс.

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Такої ж думки дотримується і зірковий захисник Реала Дані Карвахаль. Він вірить у талант молодого українця, але вбачає серйозну проблему для отримання ним ігрового часу.

Він один із найпрофесіональніших одноклубників, яких я зустрічав. Він багато працює. У Луніна є одна проблема – перед ним найкращий воротар світу,

– сказав Карвахаль.

Раніше у ЗМІ лунали чутки, що Лунін втомився від ролі дублера Куртуа та готовий змінити клуб. Європейські гранди слідкують за ситуацією та готові запропонувати контракт голкіперу.