Партнеры Лунина отмечают его трудолюбие и профессионализм. Они хотят, чтобы голкипер был счастлив и получил долгожданный шанс.
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Такого же мнения придерживается и звездный защитник Реала Дани Карвахаль. Он верит в талант молодого украинца, но видит серьезную проблему получения им игрового времени.
Он один из самых профессиональных одноклубников, которых я встречал. Он много работает. У Лунина есть одна проблема – перед ним лучший вратарь мира,
– сказал Карвахаль.
Ранее в СМИ раздавались слухи, что Лунин устал от роли дублера Куртуа и готов сменить клуб. Европейские гранды следят за ситуацией и готовы предложить контракт голкиперу.