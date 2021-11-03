Партнеры Лунина отмечают его трудолюбие и профессионализм. Они хотят, чтобы голкипер был счастлив и получил долгожданный шанс.

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Такого же мнения придерживается и звездный защитник Реала Дани Карвахаль. Он верит в талант молодого украинца, но видит серьезную проблему получения им игрового времени.

Он один из самых профессиональных одноклубников, которых я встречал. Он много работает. У Лунина есть одна проблема – перед ним лучший вратарь мира,

– сказал Карвахаль.

Ранее в СМИ раздавались слухи, что Лунин устал от роли дублера Куртуа и готов сменить клуб. Европейские гранды следят за ситуацией и готовы предложить контракт голкиперу.