Голова УАФ Андрій Павелко відкрив деталі підготовки до процесу в Спортивному арбітражному суді. де Україна збирається довести помилковість рішення УЄФА про технічну поразку в матчі зі Швейцарією.

На думку Андрія Павелка, позиція УАФ є дуже чіткою, а підтримка багатьох міжнародних юристів сприятиме рішенню на користь України. Про це він розповів у програмі Денисов Time.

Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА

"Наша правова позиція дуже зрозуміла. Ми її виклали в аргументах на засіданні Апеляційного комітету. Зараз ми очікуємо мотиваційну частину, дуже цікаво прочитати мотивацію рішення. Максимум у понеділок ми отримаємо розшифровку мотивації рішення апеляційного органу УЄФА.

Ми вже готуємо свою позицію в КАС у Лозанні. Нас будуть представляти дуже сильні юристи, зокрема і наші. Приємно, що навколо цієї ситуації об'єдналися всі вболівальники, громадяни України, яким не байдужа доля нашої збірної і честь країни.

Дуже багато дзвінків з державних структур, від юридичних компаній, відомих юристів. Об'єднуємо цю позицію щодо дуже сильного формулювання в КАС. Нас також будуть супроводжувати іспанські та швейцарські юристи.

У нас буде дуже чітка позиція, що це рішення має бути обов'язково переглянуте. Це дуже поганий прецедент для європейського і світового футболу", – розповів голова УАФ.

Нагадаємо, що через рішення УЄФА Україна понизилася у Лізі націй до Ліги В.