Председатель УАФ Андрей Павелко открыл детали подготовки к процессу в Спортивном арбитражном суде. где Украина собирается доказать ошибочность решения УЕФА о техническом поражении в матче со Швейцарией.

По мнению Андрея Павелко, позиция УАФ очень четкая, а поддержка многих международных юристов будет способствовать решению в пользу Украины. Об этом он рассказал в программе Денисов Time.

Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

"Наша правовая позиция очень понятна. Мы ее выложили в аргументах на заседании Апелляционного комитета. Сейчас мы ожидаем мотивационную часть, очень интересно прочитать мотивацию решения. Максимум в понедельник мы получим расшифровку мотивации решения апелляционного органа УЕФА.

Мы уже готовим свою позицию в КАС в Лозанне. Нас будут представлять очень сильные юристы, в том числе и наши. Приятно, что вокруг этой ситуации объединились все болельщики, граждане Украины, которым не безразлична судьба нашей сборной и честь страны.

Очень много звонков из государственных структур, от юридических компаний, известных юристов. Объединяем эту позицию по очень сильного формулировки в КАС. Нас также будут сопровождать испанские и швейцарские юристы.

У нас будет очень четкая позиция, что это решение должно быть обязательно пересмотрено. Это очень плохой прецедент для европейского и мирового футбола", – рассказал председатель УАФ.

Напомним, что из-за решения УЕФА Украина понизилась в Лиге наций в Лигу В.