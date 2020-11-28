Три поразки збірної України вплинули не позицію "жовто-синіх" у міжнародному рейтингу національних команд.

Національна збірна України опустилася з 23-го на 24 місце в оновленому рейтингу ФІФА.

Можу запхати свою думку в одне місце, – лідер збірної України "вибухнув" через рішення УЄФА

На це вплинули поразки підопічних Шевченка у товариському матчі проти Польщі (0:2), збірній Німеччини (1:3) та технічна поразка Швейцарії, яку УАФ оскаржуватиме в Спортивному арбітражному суді.

В активі збірної України 1528 балів. Серед європейських команд ми займаємо 16-ту сходинку.

Додамо, що технічна перемога над Україною не піднесла Швейцарію в рейтингу, вона залишилася на 16-му місці в світовому переліку.