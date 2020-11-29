Іспанського хавбека Манчестер Сіті Родрі розвеселила новина про технічну поразку збірної України у матчі 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.

Український хавбек Олександр Зінченко розповів, як повідомив Родрі про технічну поразку збірної України. Про веселу реакцію іспанця він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Влада Седан.

Павелко розповів про підготовку УАФ до апеляції в суді Лозанни

"Після перемоги над Олімпіакосом в Лізі чемпіонів я розповів про технічну поразку Родрі.

Він здивувався, мовляв, як таке можливо. Він почав сміятися і сказав, що не чув такого взагалі", – розповів Зінченко.

Нагадаємо, незабаром УАФ має отримати мотиваційну частину рішення УЄФА, після чого оскаржуватиме його в Спортивному арбітражному суді.