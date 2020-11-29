Испанского хавбека Манчестер Сити Родри развеселила новость о техническом поражении сборной Украины в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

Украинский хавбек Александр Зинченко рассказал, как сообщил Родри о техническое поражение сборной Украины. О веселой реакции испанца он рассказал в интервью Youtube-каналу Влады Седан.

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"После победы над Олимпиакосом в Лиге чемпионов я рассказал о техническом поражении Родри.

Он удивился, мол, как такое возможно. Он начал смеяться и сказал, что не слышал такого вообще", –рассказал Зинченко.

Напомним, вскоре УАФ должен получить мотивационную часть решения УЕФА, после чего будет оспаривать его в Спортивном арбитражном суде.