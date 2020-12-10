Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці Україна
Українська збірна зберегла 24 сходинку в оновленому світовому рейтингу національних команд.
ФІФА оприлюднив оновлений рейнтинг національних команд.
До теми: ЧС-2022: календар матчів збірної України
Збірна України має в активі 1521 заліковий бал та залишилася на 24 місці. Серед представників Європи наша збірна посідає 16 місце.
Що стосується суперників України на Євро-2020, то вони розташувалися на таких позиціях:
- Нідерланди – 14
- Австрія – 23,
- Північна Македонія – 65
Конкуренти "жовто-синіх" за путівку на Мундіаль в Катарі розташувалися так:
- Франція – 2
- Фінляндія – 54,
- Боснія і Герцеговина – 55,
- Казахстан – 122
Очолювати світовий рейтинг продовжує Бельгія, а замикає трійку лідерів збірна Бразилії.
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