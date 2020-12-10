Українська збірна зберегла 24 сходинку в оновленому світовому рейтингу національних команд.

ФІФА оприлюднив оновлений рейнтинг національних команд.

До теми: ЧС-2022: календар матчів збірної України

Збірна України має в активі 1521 заліковий бал та залишилася на 24 місці. Серед представників Європи наша збірна посідає 16 місце.

Що стосується суперників України на Євро-2020, то вони розташувалися на таких позиціях:

Нідерланди – 14

Австрія – 23,

Північна Македонія – 65

Конкуренти "жовто-синіх" за путівку на Мундіаль в Катарі розташувалися так:

Франція – 2

Фінляндія – 54,

Боснія і Герцеговина – 55,

Казахстан – 122

Очолювати світовий рейтинг продовжує Бельгія, а замикає трійку лідерів збірна Бразилії.