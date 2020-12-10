Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте Украина
Украинская сборная сохранила 24 место в обновленном мировом рейтинге национальных команд.
ФИФА обнародовал обновленный рейнтинг национальных команд.
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Сборная Украины имеет в активе 1521 зачетный балл и осталась на 24 месте. Среди представителей Европы наша сборная занимает 16 место.
Что касается соперников Украины на Евро-2020, то они расположились на следующих позициях:
- Нидерланды – 14
- Австрия – 23
- Северная Македония – 65
Конкуренты "желто-синих" за путевку на Мундиаль в Катаре расположились так:
- Франция – 2
- Финляндия – 54,
- Босния и Герцеговина – 55,
- Казахстан – 122
Возглавлять мировой рейтинг продолжает Бельгия, а замыкает тройку лидеров сборная Бразилии.
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