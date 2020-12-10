Украинская сборная сохранила 24 место в обновленном мировом рейтинге национальных команд.

ФИФА обнародовал обновленный рейнтинг национальных команд.

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Сборная Украины имеет в активе 1521 зачетный балл и осталась на 24 месте. Среди представителей Европы наша сборная занимает 16 место.

Что касается соперников Украины на Евро-2020, то они расположились на следующих позициях:

Нидерланды – 14

Австрия – 23

Северная Македония – 65

Конкуренты "желто-синих" за путевку на Мундиаль в Катаре расположились так:

Франция – 2

Финляндия – 54,

Босния и Герцеговина – 55,

Казахстан – 122

Возглавлять мировой рейтинг продолжает Бельгия, а замыкает тройку лидеров сборная Бразилии.