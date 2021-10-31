Фіорентина відкрила рахунок на передостанній хвилині першого тайму. Пенальті за гру рукою Емануеля Г'ясі реалізував Душан Влаховіч.

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По перерві сербський нападник забив ще двічі і оформив хет-трик. Як наслідок, чергова поразка Спеції і скромне 18 місце у турнірній таблиці. Команда Коваленка набрала 8 очок. Флорентійці йдуть сьомими з 18 пунктами.

Від порталу WhoScored Коваленко отримав другу оцінку у складі Спеції (після голкіпера) – 6,25.

Чемпіонат Італії, 11 тур

Фіорентина – Спеція 3:0

Голи: Влаховіч, 44 (пенальті), 62, 74.