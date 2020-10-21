УЄФА офіційно скасував чемпіонат Європи серед національних збірних віком до 19 років. Причиною цього стала нестабільна епідеміологічна ситуація в Європі пов'язана з пандемією коронавірусу.

Підвищення захворюваності на коронавірус та складні транспортні сполучення призвели до того, що УЄФА прийшов до спільного рішення про скасування чемпіонату Європи з футболу серед юнацьких збірних до 19 років. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У відборі на Євро-2020 юнацька збірна України U-19 повинна була помірятись силами зі збірними Латвії, Англії та Данії.

Матч еліт-раунду ще раніше перенесли на листопад 2020 року, а фінальний турнір мав відбутись у Північній Ірландії у березні наступного 2021 року, у надії, що ситуація з коронавірусом дещо владнається.

Євро-2020 мало стати кваліфікацією до чемпіонату світу серед збірних до 20 років, який відбудеться у травні наступного року. Тому УЄФА вирішило, що 5 путівок дістануться збірним, які посідають перші п'ять місць у рейтингу вікової категорії до 20 років.

Хто представлятиме Європу на ЧС до 20-ти років