УЕФА официально отменил чемпионат Европы среди национальных сборных в возрасте до 19 лет. Причиной этого стала нестабильная эпидемиологическая ситуация в Европе, связанная с пандемией коронавируса.

Повышение заболеваемости коронавирусом и сложные транспортные сообщения привели к тому, что УЕФА пришел к общему решению об отмене чемпионата Европы по футболу среди юношеских сборных до 19 лет. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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В отборе на Евро-2020 юношеская сборная Украины U-19 должна была помериться силами со сборными Латвии, Англии и Дании.

Матч элит-раунда еще ранее перенесли на ноябрь 2020 года, а финальный турнир должен был состояться в Северной Ирландии в марте следующего 2021 года, в надежде, что ситуация с коронавирусом несколько образуется.

Евро-2020 должно было стать квалификацией к чемпионату мира среди сборных до 20 лет, который состоится в мае следующего года. Поэтому УЕФА решило, что 5 путевок достанутся сборным, которые занимают первые пять мест в рейтинге возрастной категории до 20 лет.

Кто будет представлять Европу на ЧМ до 20-ти лет