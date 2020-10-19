Календар матчів збірної України та її суперників у листопаді
Збірна України найступний матч проведе вже 11 листопада. На Сілезькому стадіоні в Хожуві команда Андрія Шевченка зустрінеться зі збірною Польщі.
11 листопада, який УЄФА визначив як додаткове вікно для міжнародних товариських поєдинків, свої спаринги проведуть і суперники збірної України по Лізі націй в групі A4 та Євро-2020. Про це повідомляє 24 канал.
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У Лізі націй суперниками України є збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії.
Календар матчів учасників групи А4 Ліги націй у 2020 році
11.11. Товариський матч. Польща – Україна. Хожув. 21:45
11.11. Товариський матч. Німеччина – Чехія. Лейпциг. 21:45
11.11. Товариський матч. Нідерланди – Іспанія. Амстердам. 21:45
11.11. Товариський матч. Бельгія – Швейцарія. Брюссель. 21:45
14.11. Ліга націй. Німеччина – Україна. Лейпциг. 21:45
14.11. Ліга націй. Швейцарія – Іспанія. Базель. 21:45
17.11. Ліга націй. Швейцарія – Україна. Люцерн. 21:45
17.11. Ліга націй. Іспанія – Німеччина. Севілья. 21:45
Календар матчів суперників України на Євро у 2020 році
11.11. Товариський матч. Люксембург – Австрія. Люксембург. 21.30
11.11. Товариський матч. Нідерланди – Іспанія. Амстердам. 21:45
15.11. Ліга націй. Нідерланди – Боснія і Герцеговина. Амстердам. 19:00
15.11. Ліга націй. Австрія – Північна Ірландія. Відень. 21:45
18.11. Ліга націй. Польща – Нідерланди. Хожув. 21:45
18.11. Ліга націй. Австрія – Норвегія. Відень. 21:45
Календар матчів потенційних суперників України на Євро у 2020 році
12.11. Плей-офф Євро-2020. Грузія – Північна Македонія. Тбілісі. 19:00
15.11. Ліга націй. Північна Македонія – Естонія. Скоп'є. 16:00
15.11. Ліга націй. Грузія – Вірменія. Батумі. 19:00
18.11. Ліга націй. Грузія – Естонія. Батумі. 19:00
18.11. Ліга націй. Вірменія – Північна Македонія. Єреван. 19:00