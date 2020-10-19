Збірна України найступний матч проведе вже 11 листопада. На Сілезькому стадіоні в Хожуві команда Андрія Шевченка зустрінеться зі збірною Польщі.

11 листопада, який УЄФА визначив як додаткове вікно для міжнародних товариських поєдинків, свої спаринги проведуть і суперники збірної України по Лізі націй в групі A4 та Євро-2020. Про це повідомляє 24 канал.

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У Лізі націй суперниками України є збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Календар матчів учасників групи А4 Ліги націй у 2020 році

11.11. Товариський матч. Польща – Україна. Хожув. 21:45

11.11. Товариський матч. Німеччина – Чехія. Лейпциг. 21:45

11.11. Товариський матч. Нідерланди – Іспанія. Амстердам. 21:45

11.11. Товариський матч. Бельгія – Швейцарія. Брюссель. 21:45

14.11. Ліга націй. Німеччина – Україна. Лейпциг. 21:45

14.11. Ліга націй. Швейцарія – Іспанія. Базель. 21:45

17.11. Ліга націй. Швейцарія – Україна. Люцерн. 21:45

17.11. Ліга націй. Іспанія – Німеччина. Севілья. 21:45

На Євро-2020 збірна України в групі зустрінеться з Нідерландами та Австрією.

Календар матчів суперників України на Євро у 2020 році

11.11. Товариський матч. Люксембург – Австрія. Люксембург. 21.30

11.11. Товариський матч. Нідерланди – Іспанія. Амстердам. 21:45

15.11. Ліга націй. Нідерланди – Боснія і Герцеговина. Амстердам. 19:00

15.11. Ліга націй. Австрія – Північна Ірландія. Відень. 21:45

18.11. Ліга націй. Польща – Нідерланди. Хожув. 21:45

18.11. Ліга націй. Австрія – Норвегія. Відень. 21:45

Ще один суперник України на Євро-2020 визначиться у плей-офф кваліфікації. Суперником України стане переможець матчу Грузія – Північна Македонія.

Календар матчів потенційних суперників України на Євро у 2020 році

12.11. Плей-офф Євро-2020. Грузія – Північна Македонія. Тбілісі. 19:00

15.11. Ліга націй. Північна Македонія – Естонія. Скоп'є. 16:00

15.11. Ліга націй. Грузія – Вірменія. Батумі. 19:00

18.11. Ліга націй. Грузія – Естонія. Батумі. 19:00

18.11. Ліга націй. Вірменія – Північна Македонія. Єреван. 19:00