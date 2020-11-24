Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко розповів про емоції, які йому довелося пережити після отриманого дебютного виклику у національну збірну і подальшу травму, через яку футболіст так і не дебютував у головній команді країни.

"Дуже образливо було, – розповів гравець в інтерв’ю Футбол24. – Аж сльози на очах з’явилися. Але мене підтримали, я взяв себе в руки і поставив перед собою ціль – зробити все для того, щоб викликатися на наступні збори. Хочу довести, що цей виклик був невипадковим. Живу надією на новий шанс. Ще все попереду. Як дізнався про запрошення? Воно надійшло на адресу клубу", – сказав Віктор.

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Також Корнієнко висловив позицію щодо перенесеного матчу збірних Швейцарії та України. "Можливо й справді Швейцарія хоче досягнути успіху хитрістю. У будь-якому випадку – це неправильно. Бачу два логічні варіанти. Потрібно було зіграти наявними футболістами, або ж перенести поєдинок на іншу дату. Те, що роблять швейцарці, – несолідно, некрасиво, не по-футбольному. Що ж, тепер вирішувати – не нам", – резюмував футболіст.