Защитник Шахтера Виктор Корниенко рассказал об эмоциях, которые ему пришлось пережить после полученного дебютного вызова в национальную сборную и дальнейшей травме, из-за которой футболист так и не дебютировал в главной команде страны.

"Очень обидно было, – рассказал игрок в интервью Футбол24. – Даже слезы на глазах появились. Но меня поддержали, я взял себя в руки и поставил перед собой цель – сделать все для того, чтобы вызываться на следующий сбор. Хочу доказать, что этот вызов был не случайным. Живу надеждой на новый шанс. Еще все впереди. Как узнал о приглашении? Оно поступило в адрес клуба", – сказал Виктор.

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Также Корниенко выразил позицию относительно перенесенного матча сборных Швейцарии и Украины. "Возможно действительно Швейцария хочет достичь успеха хитростью. В любом случае – это неправильно. Вижу два логических варианты. Нужно было сыграть имеющимися футболистами, или же перенести поединок на другую дату. То, что делают швейцарцы, – несолидно, некрасиво, не по-футбольному. Что ж, теперь решать – не нам", – резюмировал футболист.