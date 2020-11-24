Захисник донецького Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов отримував пропозицію виступати під іншим національним прапором.

Захиснику Сергію Кривцову пропонували змінити громадянство, але він відмовив. Про це футболіст розповів для Youtube-каналу Провокатор.

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"Чи пропонували мені змінити громадянство? Так, одного разу пропонували. Хто? Не скажу.

У мене серце помаранчево-чорне, а з іншого боку синьо-жовте.

Скільки мені потрібно заплатити, щоб без роздумів змінити клуб? Мене все влаштовує. Але в подальшому побачимо", – сказав Кривцов.

29-річний футболіст захищає кольори Шахтаря з 2010 року, раніше він виступав за запорізький Металург. У національній команді Кривцов дебютував у 2011 році.