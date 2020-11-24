Кривцов міг змінити громадянство – футболіст розповів подробиці
Захисник донецького Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов отримував пропозицію виступати під іншим національним прапором.
Захиснику Сергію Кривцову пропонували змінити громадянство, але він відмовив. Про це футболіст розповів для Youtube-каналу Провокатор.
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"Чи пропонували мені змінити громадянство? Так, одного разу пропонували. Хто? Не скажу.
У мене серце помаранчево-чорне, а з іншого боку синьо-жовте.
Скільки мені потрібно заплатити, щоб без роздумів змінити клуб? Мене все влаштовує. Але в подальшому побачимо", – сказав Кривцов.
29-річний футболіст захищає кольори Шахтаря з 2010 року, раніше він виступав за запорізький Металург. У національній команді Кривцов дебютував у 2011 році.
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