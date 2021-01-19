Нойок отримав чергову пропозицію з Росії – на нього розраховує колишній тренер
Український хавбек Олександр Нойок все ще може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.
Півзахисник Олександр Нойок, який нещодавно став вільним агентом після відходу з Динамо-Брест, може поповнити ряди російського Оренбурга, стверджує портал Матч ТВ.
Цікаво Мілевський не може дочекатися відновлення чемпіонату
Клуб, який виступає в ФНЛ та претендує на підвищення у класі, налаштований поборотися за 28-річного українця. Ймовірність переходу збільшується завдяки інтересу головного тренера команди Марцела Лічки, який працював з українцем у Динамо-Брест та привів команду до чемпіонства у 2019 році.
Раніше лунала інформація, що Нойок тренується з брестським Рухом та готовий продовжити кар'єру у чемпіонаті Білорусі.
Поділитися новиною