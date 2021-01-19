Український хавбек Олександр Нойок все ще може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії.

Півзахисник Олександр Нойок, який нещодавно став вільним агентом після відходу з Динамо-Брест, може поповнити ряди російського Оренбурга, стверджує портал Матч ТВ.

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Клуб, який виступає в ФНЛ та претендує на підвищення у класі, налаштований поборотися за 28-річного українця. Ймовірність переходу збільшується завдяки інтересу головного тренера команди Марцела Лічки, який працював з українцем у Динамо-Брест та привів команду до чемпіонства у 2019 році.

Раніше лунала інформація, що Нойок тренується з брестським Рухом та готовий продовжити кар'єру у чемпіонаті Білорусі.