Украинский хавбек Александр Нойок все еще может продолжить карьеру в чемпионате России.

Полузащитник Александр Нойок, который недавно стал свободным агентом после ухода из Динамо-Брест, может пополнить ряды российского Оренбурга, утверждает портал Матч ТВ.

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Клуб, который выступает в ФНЛ и претендует на повышение в классе, настроен побороться за 28-летнего украинца. Вероятность перехода увеличивается благодаря интересу главного тренера команды Марцела Лички, который работал с украинцем в Динамо-Брест и привел команду к чемпионству в 2019 году.

Ранее звучала информация, что Нойок тренируется с брестским Рухом и готов продолжить карьеру в чемпионате Беларуси.