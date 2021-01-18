Форвард Минаю Артем Мілевський поділився планами на другу частину сезону 2020/21.

Нападник Минаю Артем Мілевський з нетерпінням чекає відновлення сезону, щоб порівняти український та білоруський чемпіонати. Про це він розповів у коментарі Профутбол Digital.

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"Для мене дуже важливо провести зимову підготовку. Цей місяць, як би важко не було, я буду бігти, щоб набрати форму, щоб ноги були готові. Якщо я буду в формі, якщо я буду готовий, голи і передачі прийдуть – це безсумнівно.

Мені просто зараз цікаво порівняти рівень білоруського чемпіонату і українського, що я можу тут показати. Це зараз для мене мета номер один. Цікаво зрозуміти з перших матчів, вже чекаю не дочекаюся, яка різниця. Буду спостерігати і за собою, і за суперниками. Буде дуже цікаво", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, 36-річний Мілевський приєднався до Минаю наприкінці минулого року на правах вільного агента.