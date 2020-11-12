У середу, 11 листопада, у товариському матчі збірна Німеччини помірялась силами з Чехією. Господарі здобули мінімальну перемогу.

Німеччина – Чехія 1:0

Гол: Вальдшмідт, 13

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Тотальна перевага Німеччини

Перший небезпечний момент у матчі був на 13-й хвилині, коли Нойгаус пробив з меж штрафного майданчика – голкіпер Павленка за допомогою блискучого сейву не дозволив м'ячу влетіти під ліву стійку воріт.

Вже за декілька секунд німці таки відкрили рахунок у зустрічі. Макс віддав передачу-цукерочку і Вальдшмідт реалізував її ударом з близької відстані – 1:0.

У першому таймі більше атак створили господарі. Макс сподівався знайти когось із своїх партнерів небезпечною передачею з межі штрафного майданчика. Але захист суперника перехопив цю спробу, вибивши м'яч на безпечну відстань.

Гюндоган не використав чудову нагоду забити. Ількай став адресатом ювелірної навісної передачі в штрафний майданчик, але у стрибку, пробив головою вище воріт.

Баку приготувався та з межі штрафного майданчика закрутив м'яч у напрямку правої стійки, але воротар гостей знову контролював ситуацію та виконав впевнений сейв.

Завдяки помилці захисника Брандт отримав гольову нагоду в штрафному майданчику, але м'яч після його удару полетів високо над поперечиною.

Знову автор першого голу Вальдшмідт загрожував воротам Чехії. Він завдав перспективного удару по центру воріт після дивовижного індивідуального проходу, але Павленка запобіг голу, виконавши надзвичайний сейв.

Перший тайм завершився мінімальною перемогою господарів – 1:0.

Мінімальна перемога

Дахуд увірвався в штрафний майданчик і завдав неймовірного удару – м'яч пролетів повз стійку.

Нойгаус встиг на добивання на межі штрафного майданчика, але влучив лише у поперечину, змарнувавши перспективний момент.

Трапп здійснив чудовий сейв, впоравшись із ударом головою у напрямку лівої штанги, якого Видра завдавав після прострілу з флангу.

У підсумку матч завершився із рахунком 1:0 на користь Німеччини.

Німеччина – Чехія відеоогляд