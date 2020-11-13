Збірна України вже 14 листопада зіграє проти Німеччини в рамках 5-го туру Ліги націй. Німецька збірна не змогла назбирати повну заявку (23 футболісти).

Як повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу, команда Йоахіма Льова зазнала кадрових втрат. До гри з Україною готуються 19 футболістів. До теми Чи зможе Україна вперше перемогти Німеччину: анонс важливого матчу Ліги націй Хто пропустить гру з Україною Через різні причини табір бундестім залишили п'ятеро футболістів: Олівер Бауманн ("Хоффенхайм")

Ніко Шульц ("Боруссія" Д)

Боте Баку ("Вольфсбург")

Йонас Хоффманн ("Боруссія" М)

Робін Госенс ("Аталанта", Італія). Склад збірної Німеччини Воротарі: Бернд Лено ("Арсенал", Англія), Мануель Ноєр ("Баварія"), Кевін Трапп ("Айнтрахт" Ф). Захисники: Маттіас Гінтер ("Боруссія" М), Беньямін Хенрікс ("Монако", Франція), Робін Кох ("Лідс", Англія), Філіпп Макс (ПСВ, Нідерланди), Антоніо Рюдігер ("Челсі", Англія), Ніклас Штарк ("Герта"), Джонатан Та ("Баєр"), Фелікс Удуохай ("Аугсбург"), Ніклас Зюле ("Баварія"). Півзахисники: Надім Амірі ("Баєр"), Махмуд Дауд, Юліан Брандт (обидва — "Боруссія" Д), Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Лерой Сане (всі — "Баварія"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", Англія), Тони Кроос ("Реал", Іспанія). Нападники: Лука Вальдшмідт ("Бенфіка", Португалія), Тімо Вернер ("Челсі", Англія), Флоріан Нойхаус ("Боруссія" М). До уваги. Поєдинок Німеччина – Україна відбудеться 14 листопада у Лейпцизі. Початок гри о 21:45.