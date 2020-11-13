Сборная Украины уже 14 ноября сыграет против Германии в рамках 5-го тура Лиги наций. Немецкая сборная не смогла собрать полную заявку (23 футболиста).

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, команда Йоахима Лева претерпела кадровых потерь. К игре с Украиной готовятся 19 футболистов. К теме Сможет ли Украина впервые победить Германию: анонс важного матча Лиги наций Кто пропустит игру с Украиной По разным причинам лагерь бундестим оставили пятеро футболистов: Оливер Бауманн ("Хоффенхайм")

Нико Шульц ("Боруссия" Д)

Боте Баку ("Вольфсбург")

Йонас Хоффманн ("Боруссия" М)

Робин Госенс ("Аталанта", Италия). Состав сборной Германии Вратари: Берн Лено ("Арсенал", Англия), Мануэль Нойер ("Бавария"), Кевин Трапп ("Айнтрахт" Ф). Защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Беньямин Хенрикс ("Монако", Франция), Робин Кох ("Лидс", Англия), Филипп Макс (ПСВ, Нидерланды), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Никлас Штарк ("Герта"), Джонатан Таа ("Байер"), Феликс Удуохай ("Аугсбург"), Никлас Зюле ("Бавария"). Полузащитники: Надим Амири ("Байер"), Махмуд Дауд, Юлиан Брандт (оба – "Боруссия" Д), Серж Гнабри, Леон Горетцка, Лерой Сане (все – "Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") , Тони Кроос ("Реал", Испания). Нападающие: Лука Вальдшмидт ("Бенфика", Португалия), Тимо Вернер ("Челси", Англия), Флориан Нойхаус ("Боруссия" М). Важно. Поединок Германия – Украина состоится 14 ноября в Лейпциге. Начало игры в 21:45.