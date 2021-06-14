Усі 5 голів у протистоянні між Україною та Нідерландами були забиті у другому таймі.

До теми Огляд матчу Нідерланди – Україна: тайм Бущана, шедевр Ярмоленка, гіркий присмак камбеку – відео

Вперше в історії континентальної першості команди відзначилися такою неймовірною результативністю після "сухого" першого тайму.

Нагадаємо, Україна ледь не вирвала нічию в "ораньє", поступаючись по ходу поєдинку 0:2. На жаль, наприкінці гри "жовто-сині" пропустили гол.

Зараз команда Шевченка перебуває на третьому місці у таблиці групи С. Незабаром збірна України зіграє з Північною Македонією та Австрією.