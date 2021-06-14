"Я дуже задоволений грою. Як команда зреагувала на те, що відбувається, особливо в другому таймі після пропущених голів. Незважаючи на те, що ми програли цей матч – запишемо його собі в актив. Коли граєш на такому рівні, особливо проти такої команди, яка атакує і шукає моменти, то постійно перебуваєш у напрузі. Мені сподобалося, як хлопці зреагували на цю напругу. Команда підвищила свій рівень сьогоднішньою грою", – сказав тренер.

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Андрій Миколайович знайшов пояснення величезній кількості моментів у суперника: "Це нормально, враховуючи рівень суперника. Нам теж було чим відповісти. У першому таймі у нас було багато цікавих атак, але ми не зовсім вдало ними розпорядилися. У другому таймі було набагато краще".

Головний тренер національної команди підтримав Віталія Миколенка.

На такому рівні всі припускаються помилок. Це божевільні швидкості. На своїх помилках треба вчитися. Ми всі підтримали його. Я думаю, що нікому не повинно бути соромно і прикро за той футбол, який команда показала.

Також Шевченко розповів про вимушену заміну Зубкова на Марлоса: "У таких матчах нам потрібні швидкі та різкі футболісти. Ми знаємо і цінуємо Марлоса, як гравця. Знаємо, що він може дати команді. Він вийшов і відпрацював відмінно.

Самого Марлоса ми замінили тому, що вирішили посилити середину поля. Потрібно було випустити більш мобільного гравця. Ми десь збалансували середину поля і створили кілька моментів, які й реалізували.

У цілому в наставника "синьо-жовтих" позитивний настрій перед наступними поєдинками: "У нас є дві гри. Я сказав хлопцям, що груповий етап складається не з одного матчу. Будемо готуватися до двобою з Північною Македонією. У нас є 5 днів".