Все 5 голов в противостоянии между Украиной и Нидерландами были забиты во втором тайме.

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Впервые в истории континентального первенства команды отличились такой невероятной результативностью после "сухого" первого тайма.

Напомним, Украина едва не вырвала ничью в "оранье", уступая по ходу поединка 0:2. К сожалению, в конце игры "желто-синие" пропустили гол.

Сейчас команда Шевченко находится на третьем месте в таблице группы С. Вскоре сборная Украины сыграет с Северной Македонией и Австрией.