Джан П'єро Гасперіні випустив Руслана Маліновського у стартовому складі на головний матч ігрового дня в Серії А. І українець виявився одним з найбільш помітних футболістів на "Сан-Сіро".

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Однак старт поєдинку може записати собі до активу міланська команда (до речі, Маліновський вже на 4-й хвилині отримав жовту картку). Ніколо Барелла виконав розкішний пас з правого флангу, а Лаутаро Мартінесу вдалося спіймати м'яч у повітрі і фантастичним чином вразити ціль – неймовірний гол від аргентинця!

Аталанта відповіла на 30-й хвилині не менш класним ударом. Це вже Руслан Маліновський розрядив свою гармату. Дуван Сапата зіграв п'ятою, однак його пас перервав Стефан Де Врей. Маліновський підхопив м'яч і потужно пробив з-за меж штрафного майданчика – 1:1!

Святкування Маліновського / фото Getty Images

Минуло 8 хвилин і бергамаски вийшли вперед. Знову не обійшлося без Маліновського. Українець вкотре запустив ракету, з якою не без проблем Самір Хандановіч впорався. Проте першим на добиванні виявився Рафаель Толої і відправив снаряд у ціль.

На старті другого тайму Маліновський міг оформлювати дубль. Черговий його класний удар, цього разу зі штрафного, взяла на себе штанга. На 62-й хвилині Маліновського замінив Йосіп Ілічіч, а через 10 хвилин Інтер рахунок зрівняв. Едін Джеко вдало зіграв на добиванні. Команди так і закінчили – 2:2, видовищна нічия (при тому, що Інтер не реалізував пенальті на 86-й хвилині – Федеріко Дімарко поцілив у поперечку).

Статистичний портал WhoScored оцінив перфоменс Маліновського високою оцінкою – 8,91 і визнав найкращим гравцем матчу.

Відео гола Маліновського

Чемпіонат Італії, 6 тур

Інтер – Аталанта 2:2

Голи: Лаутаро Мартінес, 5, Джеко, 71 – Маліновський, 30, Толої, 38.