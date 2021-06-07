"Я задоволений матчем. Думаю, що сьогодні така свіжа гра вдалася. Хлопці вже починають краще виглядати. Все-таки ми прибрали навантаження, десь з'явилася свіжість. Гарне переміщення по полю, осмислені дії в атаці, знову реалізація, звичайно, кульгає. Думаю, в матчах Євро-2020 стільки створювати ми не будемо, тому потрібно покращувати реалізацію", – сказав Шевченко.

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Окремо Андрій Миколайович зупинився на реалізації нападника Романа Яремчука.

Найважливіше, що у нього є моменти. Я знаю його характер, він переживає, коли не забиває, тому дали йому таку можливість сьогодні. Партнери по команді теж це розуміють. Ми робили заміни, ті хлопці, які вийшли – освіжили гру. Я намагався сьогодні дати всім зіграти, матч це дозволяв.

Також наставник національної команди пояснив появу на правому фланзі номінально центрального оборонця Іллі Забарного: "Передусім у нас є кілька травмованих гравців, тому мені потрібно зрозуміти, які є опції, якщо хтось із гравців травмується. Як можемо перебудуватися, кого можемо поставити, тому сьогодні вирішили дати можливість Забарному зіграти правого захисника. Я вважаю, що він зіграв добре. Без браку, за позицією... Це одна з опцій в майбутньому для нас".