"Хотів би спочатку подякувати всім уболівальникам за неймовірну підтримку. Я не пам'ятаю, коли востаннє грав при такій підтримці. Чув, що сьогодні на грі було близько 20 тисяч людей, навіть на фіналі Ліги чемпіонів було менше. Тому їм велике спасибі за визнання. Головне, що ми виграли цю гру і підходимо в хороших кондиціях до чемпіонату Європи", – заявив Зінченко.

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Також Олександр розповів, чому наприкінці першого тайму він взявся виконувати пенальті.

Я думаю, що штатним пенальтистом у нас залишається Андрій Ярмоленко, але я попросив вдарити, оскільки пообіцяв своїй дружині забити сьогодні. І нарешті забив.

Зінченко вважає, що вилучення у складі суперника не зіграло на руку українцям. "Мені б особисто, і багатьом хлопцям в роздягальні, хотілося б дограти цю гру в повних складах. Це був товариський матч і для нас було б навіть краще, якби ми відіграли всю гру одинадцять проти одинадцяти. Можливо, краще б підготувалися до чемпіонату Європи", – сказав гравець "синьо-жовтих".