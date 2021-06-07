"Я доволен матчем. Думаю, что сегодня такая свежая игра получилась. Ребята уже начинают лучше выглядеть. Все-таки мы убрали нагрузки, где-то появилась свежесть. Хорошее перемещения по полю, осмысленные действия в атаке, снова реализация, конечно, хромает. Думаю, в матчах Евро-2020 столько создавать мы не будем, поэтому нужно улучшать реализацию", – сказал Шевченко.

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Отдельно Андрей Николаевич остановился на реализации нападающего Романа Яремчука.

Самое важное, что у него есть моменты. Я знаю его характер, он переживает, когда не забивает, поэтому дали ему такую возможность сегодня. Партнеры по команде тоже это понимают. Мы делали замены, те ребята, которые вышли – освежили игру. Я пытался сегодня дать всем сыграть, матч это позволял.

Также наставник национальной команды объяснил появление на правом фланге номинально центрального защитника Ильи Забарного: "Прежде всего у нас есть несколько травмированных игроков, поэтому мне нужно понять, какие есть опции, если кто-то из игроков травмируется. Как можем перестроиться, кого можем поставить, поэтому сегодня решили дать возможность Забарному сыграть правого защитника. Я считаю, что он сыграл хорошо. Без брака, по позиции... Это одна из опций в будущем для нас".